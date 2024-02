Fc Internazionale, si torna in Arabia Saudita in estate: fissata l’amichevole VS questa squadra

Inter, si torna in Arabia Saudita in estate: fissata l’amichevole contro questa squadra. A deciderlo è stata la Lega Serie A

Dopo aver alzato al cielo la Supercoppa Italiana nel cielo di Riyadh solo pochi giorni fa, l’Inter programma un ritorno in Arabia Saudita per l’estate. Nonostante la stagione sia ancora nel pieno, si cominciano a programmare le amichevoli estive.

In questo caso la decisione era stata però presa dalla Lega Serie A: l’accordo prevedeva che la vincitrice della Supercoppa Italiana avrebbe sfidato la vincitrice della Supercoppa Araba. E così sarà dunque, in attesa di scoprire dove andrà in tournée la squadra di Inzaghi e quali saranno le altre amichevoli di prestigio.

L’articolo Inter, si torna in Arabia Saudita in estate: fissata l’amichevole contro questa squadra proviene da Inter News 24.