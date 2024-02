Fc Internazionale, si ferma un centrocampista: verso il forfait VS la Roma

L’Inter perde Davide Frattesi per un risentimento alla coscia destro, verso il forfait contro la Roma

Prosegue la lotta scudetto tra la Juve e l’Inter. Anche in casa nerazzurra, però, si deve fare i conti con qualche acciacco fisico.

Come rivelato dal sito Pazzi di Fanta, Davide Frattesi dovrebbe saltare la sfida contro la Roma a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra. Le condizioni dell’ex Sassuolo saranno rivalutare nei prossimi giorni.

