Fc Internazionale, senza ThuLa è coppa inedita in attacco

Simone Inzaghi senza Lautaro è costretto a puntare su una coppa inedita in attacco: senza la ThuLa tocca al francese e Arnautovic

L’austriaco è il favorito per affiancare Marcus contro il Lecce nell’attacco dell’Inter viste anche le condizioni non ottimali di Sanchez (è in panchina) e appunto l’assenza del capitano. I due insieme non si sono quasi mai visti se non per qualche spezzone, ma di solito la staffetta è sempre stata tra di loro ecco perché questa sera sarà importante anche capire i movimenti di Thuram in funzione di un attaccante diverso e più fisico come Arnautovic.

