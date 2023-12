Fc Internazionale, senza Lautaro El Toro un test di maturità importante

L’Inter senza Lautaro, per ritrovare una formazione dei nerazzurri senza il capitano bisogna riavvolgere il nastro di quasi 90 partite: contro il Lecce un test di maturità

L’Inter senza Lautaro, per ritrovare una formazione dei nerazzurri senza il capitano bisogna riavvolgere il nastro di quasi 90 partite: contro il Lecce un test di maturità

Lo dicono i numeri che l’argentino ha un peso specifico importante nella squadra. Con lui in campo l’Inter è una cosa e senza di lui è un’altra, ed è forse questo a far più paura della gara casalinga contro il Lecce, al di là dei numeri positivi contro i salentini. L’assenza del Toro, assieme a quella di Dimarco peserà tantissimo e in questo Inzaghi dovrà essere bravo a stimolare chi giocherà al loro posto (Carlos Augusto-Arnautovic). E’ una prova di maturità per tutti per chiudere il 2023 ancora in testa al campionato e iniziare al meglio il 2024.

L’articolo Inter, senza Lautaro un test di maturità importante proviene da Inter News 24.