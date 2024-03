Fc Internazionale, senti Koopmeiners, la dichiarazione: «Che emozione giocare a Lo Stadio di San Siro» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Teun Koopemeiners, centrocampista dell’Atalanta, ha rilasciato un’intervista al De Telegraph in cui ha parlato delle sue emozioni

Teun Koopmeiners ha rilasciato un’intervista al De Telegraph in cui ha parlato di Atalanta ed Olanda facendo riferimento anche all’Internazionale FC.

LE PAROLE – «Voglio cercare di replicare quello che sto facendo con l’Atalanta in Olanda, ma è chiaro che qua mi chiedono compiti diversi. Nel mio club giochiamo in un sistema diverso, io sono in un posto fisso, ci sono automatismi e inoltre la gerarchia all’Orange è diversa.Una certa pressione ne fa parte. Ma questa adrenalina mi dà una carica super: soprattutto giocare in stadi come l’Olimpico, San Siro e l’Allianz Stadium, mi emoziona mostrare la parte migliore di me»

L’articolo Internazionale FC, senti Koopmeiners: «Che emozione giocare a San Siro» ha come fonte da Internazionale FC News 24.