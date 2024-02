Fc Internazionale scatenata sul mercato: AD Giuseppe Marotta piazza due colpi a parametro zero

Inter scatenata sul mercato: Marotta piazza due colpi a parametro zero. La rivale della Juve si rinforza per la prossima stagione

L’Inter sta già lavorando sul mercato per rinforzarsi in vista della prossima stagione. E in base a quanto riferito da Fabrizio Romano via Twitter, Marotta avrebbe quasi chiuso due colpi a parametro zero.

Il primo è Zielinski, per cui è vicino l’accordo verbale per il trasferimento con il contratto che è già in fase di definizione. Lo stesso discorso vale per Taremi. La rivale della Juve conta di chiudere per entrambi entro fine febbraio.

