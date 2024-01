Fc Internazionale Sampdoria Primavera DIRETTA 1-0: ci prova Di Maggio

Appuntamento alle 11:00 per Inter Sampdoria Primavera, match valido per la diciottesima giornata di campionato: ecco la cronaca live

Alle ore 11:00 al ‘KONAMI Youth Development Centre’ di Milano andrà in scena Inter Sampdoria, match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Primavera 1: segui con noi la cronaca live dell’incontro.

CRONACA LIVE

1′ – Inizia adesso il match!

3′ – Kamate ruba palla nella metà campo avversaria e prova ad imbucare per Sarr, chiude la difesa della Samp.

3′ – Ci prova Matjaz! Ghiotta occasione per i nerazzurri da calcio d’angolo: il difensore interista salta ed anticipa tutti di testa, la palla termina però a lato di poco.

8′ – Azione dalla destra dell’Inter, Aidoo si sovrappone e viene premiato: il terzino però non riesce a trattenere il pallone in campo. Palla che termina in rimessa dal fondo.

9′ – Pericolosa la Samp! Tiro cross dalla destra di Sa Gomes dopo aver vinto un rimpallo, Calligaris ci mette le mani e manda il pallone in angolo.

10′ – Salva ancora Calligaris! Conclusione d’esterno destro al volo di Porzi su corner, il portiere nerazzurro si supera e chiude la porta.

16′ – GOL DELL’INTER! Rete di Quieto che approfitta di un grave errore in fase di costruzione dal basso della Samp: l’attaccante nerazzurro intercetta un passaggio sbagliato e deposita in rete.

21′ – Scontro di gioco in area di rigore nerazzurra tra Porzi e Calligaris: l’arbitro comanda un fallo in attacco. Entrambi i giocatori restano doloranti a terra dopo il duro impatto.

26′ – Gioco ancora fermo e cambi obbligati per le due squadre: il portiere nerazzurro esce addirittura in barella e col collare.

27′ – Cambio nella Sampdoria: esce Porzi, entra Georgiadis.

27′ – Cambio nell’Inter: esce Calligaris, entra Tommasi.

35′ – Georgiadis concede un corner all’Inter, sbagliando il retropassaggio per il proprio portiere per via del pressing di Quieto.

36′ – Doppio intervento di Berenbruch e Sa Gomes a gamba tesa: l’arbitro assegna il fallo ai blucerchiati ed ammonisce il centrocampista nerazzurro.

37′ – Ci prova Di Maggio! Kamate sfonda sulla destra e mette in mezzo per Sarr, il quale protegge palla e serve a rimorchio Di Maggio: conclusione di prima che termina alta.

43′ – Ammonito Sa Gomes per fallo su Quieto.

INTER SAMPDORIA PRIMAVERA, IL TABELLINO 1-0

Marcatori: Quieto (INT)

Ammonizioni: Berenbruch (INT), Sa Gomes (SAM)

INTER (4-3-3): Calligaris; Aidoo, Matjaz, Stante, Cocchi; Berenbruch, Zanchetta, Di Maggio; Kamate, Sarr, Quieto. A disposizione: Tommasi, Raimondi, Owusu, Spinaccè, Maye, Miconi, Mazzola, Diallo, Alexiou, Mosconi, Akinsanmiro. Allenatore: Cristian Chivu.

SAMPDORIA (4-3-3): Scardigno; Porzi, D’Amore, Costantino, Langella; Uberti, Conti, Pellizzaro; Sa Gomes, Leonardi, Ovalle. A disposizione: Gentile, Valisena, Pozzato, Chilafi, Chiesa, Polli, Djalti, Georgiadis, Devic, Balduzzi. Allenatore: David Sassarini.

