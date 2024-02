Fc Internazionale Salernitana, UFFICIALE la squalifica: Liverani perde un titolare per il match

Pubblicità

Inter Salernitana, UFFICIALE la squalifica: Liverani perde un titolare per il match contro i nerazzurri. La decisione del Giudice Sportivo

Ufficiale l’assenza a causa squalifica per un giocatore della Salernitana, che salterà la sfida contro l’Inter di venerdì sera. Ecco le decisioni del Giudice Sportivo dopo il 24à turno di Serie A.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA per BRADARIC Domagoj (Salernitana): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

