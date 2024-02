Fc Internazionale Salernitana, Liverani in emergenza: assenti questi cinque big

Pubblicità

Inter Salernitana è la prossima gara di Serie A, il tecnico dei granata Liverani è in crisi con l’infermeria, ecco tutti i calciatori assenti

Dalla prima all’ultima in classifica. Il prossimo incontro di Serie A tra Inter-Salernitana vede scontrarsi i due estremi dell’attuale graduatoria nel campionato italiano. Una sfida di fondamentale importanza per i nerazzurri (per allungare in ottica scudetto), da non sottovalutare malgrado la disparità di forze in campo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport però, per il neo tecnico dei granata Liverani la salita sembrerebbe più ripida del previsto. Tanti gli assenti in squadra infatti, dal difficile recupero di Federico Fazio, al nuovo infortunio per Pirola. Assenti ai box anche Norbert Gyomber e Traintayillos Pasalidic. Infine, non ci sarà nemmeno lo squalificato Bradaric.

