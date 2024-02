Fc Internazionale-Salernitana, le probabili undici: turnover massiccio per Mister Inzaghi

Dopo una serie di impegni molto complicati, l’Inter si prepara ad affrontare l’ultima della classe, fresca di cambio d’allenatore. A San Siro, i nerazzurri affrontano la Salernitana nella 25a giornata del campionato di Serie A, a pochi giorni dall’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Inzaghi sceglie la via del turnover e si prepara a 5 cambi rispetto alla gara contro la Roma. In difesa spazio a De Vrij, vista l’assenza per infortunio di Acerbi, mentre a centrocampo cambiano gli esterni, con Dumfries e Carlos Augusto in difesa.

In mediana, inoltre, dovrebbe partire dal primo minuto Klaassen, al posto molto probabilmente di Mkhitaryan. Turnover sicuro anche in attacco, dove Arnautovic prenderà il posto di uno tra Thuram e Lautaro Martinez.

Di seguito le probabili formazioni di Inter-Salernitana:

16 Febbraio 2024 – 21:00 Arechi, Salerno Inter

5-3-2 Formazione 1 – Sommer 28 – Pavard 6 – De Vrij 95 – Bastoni 2 – Dumfries 23 – Barella 20 – Calhanoglu 14 – Klaassen 30 – Carlos Augusto 10 – Lautaro Martinez 8 – Arnautovic Simone Inzaghi Panchina 77 Audero, 12 Di Gennaro, 31 Bisseck, 36 Darmian, 17 Buchanan, 21 Asllani, 16 Frattesi, 22 Mkhitaryan, 5 Sensi, 32 Dimarco, 70 Sanchez, 9 Thuram Ballottaggi Pavard-Bisseck 55-45%, Klaassen-Mkhitaryan 60-40%, Lautaro-Thuram 60-40% Squalificati Nessuno indisponibili Cuadrado, Acerbi diffidati Bastoni Salernitana

4-3-1-2 Formazione 13 – Ochoa 59 – Zanoli 44 – Manolas 5 – Boateng 6 – Sambia 18 – Coulibaly 25 – Maggiore 26 – Basic 87 – Candreva 10 – Dia 14 – Weissman Fabio Liverani Panchina 56 Costil, 65 Salvati, 24 Pellegrino, 27 Pierozzi, 7 Martegani, 11 Gomis, 20 Kastanos, 55 Vignato, 99 Legowski, 9 Simy, 22 Ikwuemesi, 33 Tchaouna Ballottaggi Manolas-Pellegrino 60-40%, Maggiore-Legowski 60-40% Squalificati Nessuno indisponibili Fazio, Pasalidis, Gyomber, Pirola diffidati Bradaric, Gyomber, Kastanos Arbitro: Piccinini Assistenti: Cecconi-Rossi Quarto Uomo: Camplone Var: Serra

AVAR: Valeri