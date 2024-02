Fc Internazionale-Salernitana, le probabili undici: Mister Inzaghi cambia ma non troppo

Dopo una serie di impegni molto complicati, l’Inter si prepara ad affrontare l’ultima della classe, fresca di cambio d’allenatore. A San Siro, i nerazzurri affrontano la Salernitana nella 25a giornata del campionato di Serie A, a pochi giorni dall’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Inzaghi sceglie la via del turnover moderato e si prepara a 4 cambi rispetto alla gara contro la Roma. In difesa spazio a De Vrij, vista l’assenza per infortunio di Acerbi, mentre a centrocampo cambiano gli esterni, con Dumfries e Carlos Augusto in difesa.

In mediana, invece, dovrebbero essere confermati i titolarissimi. Ballottaggio apertissimo in attacco con Lautaro che nelle ultime ore ha superato Arnautovic per affiancare Thuram.

Di seguito le probabili formazioni di Inter-Salernitana:

16 Febbraio 2024 – 21:00 San Siro, Milano Inter

3-5-2 Formazione 1 – Sommer 28 – Pavard 6 – De Vrij 95 – Bastoni 2 – Dumfries 23 – Barella 20 – Calhanoglu 22 – Mkhitaryan 30 – Carlos Augusto 9 – Thuram 10 – Lautaro Martinez Simone Inzaghi Panchina 77 Audero, 12 Di Gennaro, 31 Bisseck, 36 Darmian, 17 Buchanan, 21 Asllani, 16 Frattesi, 14 Klaassen, 5 Sensi, 32 Dimarco, 8 Arnautovic, 70 Sanchez Ballottaggi Pavard-Bisseck 70-30%, Barella-Klaassen 60-40%, Lautaro-Arnautovic 55-45% Squalificati Nessuno indisponibili Cuadrado, Acerbi diffidati Bastoni Salernitana

4-3-1-2 Formazione 13 – Ochoa 59 – Zanoli 44 – Manolas 5 – Boateng 6 – Sambia 18 – Coulibaly 25 – Maggiore 26 – Basic 87 – Candreva 10 – Dia 14 – Weissman Fabio Liverani Panchina 56 Costil, 65 Salvati, 24 Pellegrino, 27 Pierozzi, 7 Martegani, 11 Gomis, 20 Kastanos, 55 Vignato, 99 Legowski, 9 Simy, 22 Ikwuemesi, 33 Tchaouna Ballottaggi Manolas-Pellegrino 60-40%, Maggiore-Legowski 60-40% Squalificati Nessuno indisponibili Fazio, Pasalidis, Gyomber, Pirola diffidati Bradaric, Gyomber, Kastanos Arbitro: Piccinini Assistenti: Cecconi-Rossi Quarto Uomo: Camplone Var: Serra

AVAR: Valeri