Fc Internazionale Salernitana, Lautaro El Toro titolare? Da Appiano arriva la risposta

Inter Salernitana porta un solo dubbio di formazione ed è su Lautaro Martinez, ecco la risposta che arriva da l’allenamento ad Appiano

Inter-Salernitana è la prossima partita di Serie A. I nerazzurri si preparano ad affrontare l’ultima della classe e per Simone Inzaghi un solo unico (ma grande) dubbio sembra tenere banco. Parliamo di Lautaro Martinez e la possibilità di schierare il Toro dal primo minuto.

Ecco dunque che, come riportato da Pasquale Guarro, una possibile risposta arriva direttamente da Appiano Gentile. Questa mattina infatti l’argentino è stato provato in allenamento con la casacca dei titolari (la classica pettorina per chi giocherà il match diciamo). Con lui anche Thuram.

L’articolo Inter Salernitana, Lautaro titolare? Da Appiano arriva la risposta proviene da Inter News 24.