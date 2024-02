Fc Internazionale Salernitana, gol di Lautaro da annullare? Cosa è successo

Inter Salernitana, gol di Lautaro da annullare? Cosa è successo sulla rimessa laterale di Carlos Augusto. Ecco il regolamento

Altre polemiche sui social dopo Inter Salernitana dopo la rimessa laterale battuta da Carlos Augusto da cui nasce il gol del 2 a 0 di Lautaro Martinez. Circola la foto del frame nel quale il brasiliano ha i piedi dentro al campo. Il fermo immagine però sarebbe eratto: al momentodella rimessa, il piede dentro al campo è soltanto uno. Ma cosa dice il regolamento?

Al capitolo 15, punto 1, si legge: «Al momento di lanciare il pallone, il calciatore incaricato deve avere, almeno parzialmente, i due piedi sulla linea laterale o sul terreno all’esterno di questa e lanciare il pallone con entrambe le mani da dietro e al di sopra della testa, dal punto in cui è uscito dal terreno di gioco».

