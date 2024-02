Fc Internazionale Salernitana, Frattesi verso la convocazione? Cosa traspare sull’intensione di Mister Inzaghi

Pubblicità

Inter Salernitana, Frattesi verso la convocazione? Cosa filtra sull’intensione di Inzaghi per la sfida di venerdì sera: il punto

Davide Frattesi avanza verso il recupero dall’infortunio e potrebbe tornare a disposizione di Simone Inzaghi già per Inter Salernitana. Il centrocampista ha fatto pasi avanti verso il rientro in gruppo, che potrebbe avvenire tra domani e dopodomani ad Appiano Gentile.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, l’intensione del tecnico nerazzurro è quella di non prendere nessun rischio: non si vogliono forzare i tempi. La priorità è recuperare il calciatore per la sfida contro l’Atletico Madrid di settimana prossima.

