Fc Internazionale Salernitana, continuano le polemiche: cosa dice il regolamento sulla rimessa di Carlos Augusto

Inter Salernitana, continuano le polemiche: cosa dice il regolamento sulla rimessa di Carlos Augusto da cui è nato il 2-0

Ha provocato alcune polemiche social, anche da parte dei tifosi rossoneri, la rimessa laterale battuta da Carlos Augusto in Inter Salernitana, da cui nasce il gol del 2 a 0 di Lautaro Martinez. Circola la foto del frame nel quale il brasiliano ha entrambi i piedi dentro al campo. In realtà si tratta di un fermo immagine errato: al momento della battuta della rimessa, il piede dentro al campo (in verità sulla linea) è soltanto uno. Cosa dice il regolamento a riguardo?

Al capitolo 15, punto 1, si legge: «Al momento di lanciare il pallone, il calciatore incaricato deve avere, almeno parzialmente, i due piedi sulla linea laterale o sul terreno all’esterno di questa e lanciare il pallone con entrambe le mani da dietro e al di sopra della testa, dal punto in cui è uscito dal terreno di gioco». La rete dunque è regolare.

