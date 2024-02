Fc Internazionale Salernitana 4-0: successo in scioltezza dei Inter che si divertono e calano il poker

Pubblicità

Appuntamento alle 21:00 a San Siro per Inter Salernitana, match valevole la 25^ giornata di Serie A: ecco la cronaca live

Tutto pronto per Inter Salernitana, il match del venticinquesimo turno del campionato di Serie A: segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro di San Siro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE

INTER SALERNITANA, CRONACA LIVE

1′ – Fischio d’inizio, è cominciata la partita.

2′- Spinge l’Inter sulla destra con Dumfries che va sul fondo e crossa. Una deviazione manda il pallone in angolo.

3′ – PALO DELL’INTER! Su corner incorna Bastoni, Ochoa si supera ma la palla resta lì, arriva Thuram che prova a ribadire in rete da posizione defilata ma trova solo il palo.

6′- TRAVERSA DI BARELLA! Grandissimo lancio di Bastoni a premiare l’inserimento della mezzala che calcia forte a botta sicura. Ochoa con la mano manda il pallone sulla traversa.

10′ – Interessante cross di Barella dalla destra, Lautaro non arriva per un soffio di testa, la difesa avversaria si rifugia in angolo.

10′ – Ancora Thuram! Il francese per poco non arriva in allungo sul pallone colpito di testa da de Vrij. Altro angolo.

15′ – Lautaro sbaglia un rigore in movimento! Calhanoglu inventa per Dumfries, l’olandese serve Lautaro in area che calcia di prima ma manca il pallone.

16′ – Ci prova Mkhitaryan! Tiro potente dal limite dell’area e palla alta sopra la traversa.

18′ – GOL DELL’INTER! Carlos Augusto scappa via sulla sinistra dopo una rimessa laterale, avanza e mette in mezzo per Thuram che da pochi passi batte Ochoa col piattone. Vantaggio nerazzurro.

19′ – RADDOPPIO DELL’INTER! Incontenibili i nerazzurri. Lautaro si accentra e batte Ochoa aprendo col destro. 2 a 0 per l’Inter.

22′ – In seria difficoltà la Salernitana, con la difesa in continuo affanno ad ogni affondo dei nerazzurri.

24′ – Cambio forzato per la Salernitana: non ce la fa Boateng che esce, al suo posto Maggiore.

29′ – Ochoa regala il corner all’Inter: ripartenza nerazzurra, Pavard crossa per Carlos Augusto ma la palla è troppo lunga. Il portiere dei campani non trattiene in presa e manda in angolo.

30′ – THURAM! Tentativo di testa del francese, conclusione però debole e centrale. Facile preda di Ochoa.

35′ – Intervento in ritardo di Maggiore su Lautaro, punizione per l’Inter.

40′ – GOL DELL’INTER! Non si vuole fermare la squadra di Inzaghi. Barella si inserisce in area su passaggio filtrante di Lautaro, poi una deviazione mette in difficoltà Ochoa che non trattiene. Piomba sul pallone Dumfries che recapita in rete a porta vuota.

45′ – L’arbitro assegna 1 minuto di recupero.

45+1′ – Finisce il primo tempo, si va all’intervallo.

45′ – Inizia il secondo tempo.

51′ – Ochoa salva la Salernitana! Bellissima azione dell’Inter, dopo il cross dalla sinistra di Carlos Augusto, Pellegrino spedisce il pallone sul limite dell’area dove arriva Calhanoglu che si coordina e calcia al volo. Il portiere mette in angolo.

57′ – Prima iniziativa della Salernitana: fallo di Barella che atterra Dia. Punizione per la squadra ospite.

58′ – Punizione a due, con Basic e che tocca per Candreva: il tiro è però impreciso e termina parecchio a lato.

59′ – Ci prova Pavard di testa, palla alta.

60′ – Triplo cambio nell’Inter: dentro Sanchez, Arnautovic e Klaassen, fuori Lautaro, Thuram e Mkhitaryan.

62′ – BARELLA! Gran conclusione al volo sugli sviluppi di un corner, respinge un suo stesso compagno di squadra.

63′ – DE VRIJ! L’olandese stacca di testa su angolo, Ochoa gli nega il gol.

64′ – Doppio cambio nella Salernitana: dentro Weissman e Legowski, fuori Coulibaly e Dia.

66′ – Sanchez! Il cileno vicino al gol. Dumfries va via sulla destra, l’attaccante calcia ma trova una deviazione. Palla in angolo.

67′ – Altro cambio nell’Inter: esce Calhanoglu, al suo posto Asllani.

68′ – Cavalcata di Zanoli sulla sinistra, poi Tchaouna sbaglia il cross.

71′ – Fallo in ritardo di Tchaouna su Asllani. L’arbitro estrae il primo cartellino giallo del match nei suoi confronti.

74′ – Ci prova Sanchez su punizione da lontano: palla alta.

77′ – Ultima sostituzione nell’Inter: esordio per Buchanan, che subentra a Bastoni e agirà sulla sinistra, con Carlos Augusto che scala dietro.

79′ – GOL DI ARNAUTOVIC, L’ARBITRO ANNULLA PER FUORIGIOCO! Lancio di Barella a premiare l’austriaco che resiste all’intervento della difesa e batte Ochoa. Tutto fermo per offside però.

81′ – Buchanan va via sulla sinistra con un doppio passo ed infiamma San Siro, poi entra in area e finisce a terra. Il canadese reclamava il rigore ma l’arbitro non è dello stesso avviso.

83′ – Doppio cambio nella Salernitana: dentro Simy e Kastanos, fuori Tchaouna e Zanoli.

84′ – Dumfries va sul fondo e crossa per Buchanan sul secondo palo: Sambia mette in corner.

84′ – PAVARD IN ROVESCIATA! Il francese si coordina sugli sviluppi del corner, palla alta di poco. L’arbitro però fischia per un fuorigioco di Klaassen.

90′ – GOL DI ARNAUTOVIC! I nerazzurri calano il poker. Sanchez apre per Dumfrues che avanza sulla destra e serve Arnautovic in area dopo una deviazione. L’austriaco non sbaglia.

90′ – FINISCE QUA! I nerazzurri vincono per 4 a 0.

Migliore in campo nel primo tempo: Lautaro

INTER SALERNITANA, IL TABELLINO: 4-0

Marcatori: Thuram (INT), Lautaro (INT), Dumfries (INT), Arnautovic (INT)

Ammonizioni: Tchaouna (SAL)

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 36 Darmian, 50 Stankovic, 70 Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.

SALERNITANA (3-4-1-2): 13 Ochoa; 4 Pasalidis, 5 Boateng, 24 Pellegrino; 59 Zanoli, 26 Basic, 18 L. Coulibaly, 6 Sambia; 87 Candreva; 10 Dia, 33 Tchaouna. A disposizione: 56 Costil, 62 Allocca, 7 Martegani, 9 Simy, 11 Gomis, 14 Weissman, 20 Kastanos, 25 Maggiore, 44 Manolas, 55 Vignato, 99 Legowski. Allenatore: Fabio Liverani.

IL PREPARTITA

L’XI di partenza nerazzurro

Gli 1⃣1⃣ in campo per #InterSalernitana

Dai ragazzi Powered by @play_eFootball #ForzaInter pic.twitter.com/J0AEvHl7iM — Inter (@Inter) February 16, 2024

Uno sguardo allo spogliatoio

Lo spogliatoio è allestito #ForzaInter #InterSalernitana pic.twitter.com/zAnRK5cbba — Inter (@Inter) February 16, 2024

La maglia di questa sera indossata dai nerazzurri

https://t.co/cqmXjoSnep pic.twitter.com/5RmUG2hkk7 — Inter (@Inter) February 16, 2024

Gagliardetto della sfida

Con quale maglia giocheremo #InterSalernitana? #ForzaInter pic.twitter.com/dJUS9DC3ji — Inter (@Inter) February 16, 2024

Inquadrature di San Siro

Pronti per #InterSalernitana? #ForzaInter pic.twitter.com/xtUBfj6VCA — Inter (@Inter) February 16, 2024

Matchday!

Matchday

#InterSalernitana

Giornata 25 @SerieA

21:00 CET

San Siro Stadium Powered by @enelenergia#ForzaInter pic.twitter.com/f2sFaoyTXI — Inter (@Inter) February 16, 2024

L’articolo Inter Salernitana 4-0: successo in scioltezza dei nerazzurri che si divertono e calano il poker proviene da Inter News 24.