Fc Internazionale Salernitana 4-0: Simone Mister Inzaghi consolida il primo posto

Inter-Salernitana 4-0: i nerazzurri passeggiano a San Siro nell’anticipo della 25esima giornata: Inzaghi consolida il primo posto

Nell’anticipo serale della 25esima giornata di Serie A l’Inter di Simone Inzaghi si porta a +11 sul Milan, con una gara da recuperare, battendo a San Siro per 4-0 la Salernitana del neo tecnico Liverani.

Pubblicità

A decidere la sfida le reti di Thuram, Lautaro Martinez e Dumfries nel primo tempo, sigillo finale di Arnautovic nella ripresa. Il Milan è chiamato a rispondere domenica sera a Monza

Pubblicità

Pubblicità

The post Inter Salernitana 4-0: Simone Inzaghi consolida il primo posto appeared first on Milan News 24.