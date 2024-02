Fc Internazionale Salernitana 4-0, Mister Inzaghi vince ancora: la Signora Juve scivola a -10

Inter Salernitana, altra vittoria per la formazione nerazzurra, che si sbarazza senza problemi dei campani: Juve a -10

Vince ancora l’Inter, che in quel di San Siro batte anche la Salernitana per 4-0 e allunga in classifica sulle rivali.

Juve a 10 punti di distanza dalla testa della classifica, dopo che le reti di Thuram, Lautaro, Dumfries e Arnautovic hanno consentito ad Inzaghi di avere la meglio dei granata campani.

