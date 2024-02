Fc Internazionale-Salernitana 4-0, i voti: Carlos Augusto sgasa, DD Dumfries dà risposte importanti

L’Inter domina in casa contro la Salernitana e trionfa con un netto 4-0. La decidono nel primo tempo le reti di Thuram, Lautaro Martinez e Dumfries, la arrotonda a tempo scaduto Arnautovic nella ripresa. I nerazzurri volano a +10 sulla Juventus.

Di seguito le pagelle di Passione Inter.

SOMMER s.v. – Inoperoso nei primo tempo. Non cambia nulla nella ripresa.

PAVARD 6.5 – Prova subito ad accompagnare l’azione con qualità e tranquillità. Sempre attento e autoritario, prova a regalarsi il gol personale di testa su calcio d’angolo.

DE VRIJ 6.5 – Ochoa gli nega il gol di testa da calcio d’angolo. Gestisce Dia senza particolari difficoltà. Ci riprova di testa anche nella ripresa, ma il portiere messicano non gli concede la gioia personale.

BASTONI 6.5 – Cerca subito il secondo gol consecutivo con un bel colpo di testa dopo soli 3 minuti. Poco lavoro in difesa e allora martella sulla fascia mancina con costanza e qualità. Dal 77′ BUCHANAN 6 – Esordio in nerazzuro e prova subito a farsi vedere con personalità.

DUMFRIES 7.5 – I suoi inserimenti sulla fascia destra sono subito un fattore. Lesto nel depositare in rete il 3-0. Presenza costante nei pressi dell’area della Salernitana anche nella ripresa, regala l’assist ad Arnautovic. Gli si chiedevano risposte importanti e le ha date.

BARELLA 6.5 – Ochoa fa una super parata, ma a tu per tu con il portiere della Salernitana calcia con poca lucidità. Ci mette tanto ritmo ed è bravo a innescare il gol di Dumfries con un ottimo inserimento.

CALHANOGLU 7 – Prende subito le redini del centrocampo con qualità e autorità. Fa quello che vuole da professore del centrocampo, con anche un paio di interventi difensivi importanti. E nel secondo tempo prova anche il gran gol al volo. Dal 67′ ASLLANI 6 – Prova a farsi vedere tanto dai compagni.

MKHITARYAN 6.5 – I suoi inserimenti sono illegibili per la Salernitana, garantendo all’Inter di sfondare con facilità fino all’area di rigore campana. Nella ripresa Inzaghi lo rileva dopo un quarto d’ora per dargli un po’ di riposo. Dal 60′ KLAASSEN 6 – Entra con diligenza.

CARLOS AUGUSTO 7.5 – Poderosa la cavalcata sulla fascia sinistra, coronata con l’assist a Thuram. Mette lo zampino anche sul gol di Lautaro: sua la rimessa laterale che serve il Toro. Grande prestazione anche nella ripresa.

THURAM 7 – Si divora il gol dopo pochi minuti colpendo il palo a porta vuota da pochi centimetri. Si fa subito perdonare con la zampata vincente che sblocca la partita e che gli permette di raggiungere la doppia cifra in Serie A. Dal 60′ ARNAUTOVIC 7 – Trova il gol, ma è in fuorigioco anche se di poco. Ma poi il gol arriva per davvero.

LAUTARO MARTINEZ 7 – Cicca il pallone da buonissima posizione, ma poi realizza subito il raddoppio. con un gran gol. Partecipa anche all’azione della terza rete, grazie la suo solito lavoro di raccordo, che lo rende prezioso in ogni zona del campo. Dal 60′ SANCHEZ 6 – Cerca subito il gol con una conclusione da buona posizione.

INZAGHI 7.5 – L’Inter parte fortissimo, a dimostrazione della volontà di non sottovalutare l’impegno. Nei primi 15 minuti manca solo il gol. Poi ne arrivano 2, uno dietro l’altro e la gara si mette tutta in discesa. Nella ripresa fa un po’ di turnover, ma con parsimonia.