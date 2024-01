Fc Internazionale, riparte il duello con la Vecchia Signora Juventinantus: i vantaggi di Inter e bianconeri

L’Inter prepara la sfida scudetto contro la Juventus di Allegri: i punti che giocano a favore dei nerazzurri e quelli dei bianconeri

Il Corriere della sera mette a confronto Inter e Juventus.

L’Inter ha la miglior difesa con due gol incassati in meno dei bianconeri, ma la squadra di Allegri ne ha presi quattro in un colpo solo contro il Sassuolo e da allora ha un percorso migliore per punti (42 contro 36), vittorie (13 contro 11) e gol subiti (6 contro 9). Inzaghi è l’attacco più forte, anche se la Juve ha cambiato marcia nelle ultime sei gare con una media di 3,6 punti a partita a fronte dei 2,75 dei nerazzurri, che hanno giocato una partita in meno (dato che va considerato nei numeri di cui sopra).

Dall’altra parte, l’Inter ha fatto un miglioramento proprio in quelle gare che andavano vinte in sofferenza, vedi Verona e Napoli in Supercoppa. I bianconeri invece proveranno a sfruttare il vantaggio di non disputare la Champions League.

