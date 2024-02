Fc Internazionale, rimossa la placca a Sensi: i tempi di recupero

Pubblicità

Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter, è stato operato oggi: ecco l’esito dell’intervento e le condizioni del giocatore

Oggi Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter, ha subito un intervento chirurgico. A gennaio sembrava vicinissimo a un trasferimento al Leicester, ma alla fine l’affare è sfumato all’ultimo momento.

L’operazione a cui è stato sottoposto era già programmata, come ha rivelato Sky Sport. È stata rimossa una placca alla caviglia, impiantata durante un intervento lo scorso anno quando militava nel Monza. Riguardo ai tempi di recupero, si prevede che il giocatore torni in campo tra il 10 e il 17 marzo, proprio in coincidenza con la sfida di ritorno dell’Atletico Madrid, che vedrà impegnata la squadra di Simone Inzaghi.

L’articolo Inter, rimossa la placca a Sensi: i tempi di recupero proviene da Inter News 24.