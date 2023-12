Fc Internazionale-Real Sociedad, Mister Inzaghi: “Priorità allo Scudetto? Non è così. Niente musi lunghi”

Come da consuetudine, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Mediaset e Sky Sport, per commentare la prestazione dell’Inter contro la Real Sociedad, nella 6a giornata di Champions League.

Queste le sue parole:

MEDIASET

OBIETTIVI – “Sensazione che diamo maggiore priorità allo Scudetto? Sensazione sbagliata. Ottima gara contro una squadra di valore e chiudiamo girone da imbattuti. Chiaramente volevamo vincere, ma ci sono gli avversari. Non abbiamo concesso nulla e abbiamo avuto occasioni nitide nel primo tempo e due con Lautaro nel secondo tempo. Siamo molto felici per la qualificazione e per il girone, ma chiaramente ci sono occasioni che possiamo sfruttare meglio”.

PRESTAZIONE – “Sapevamo che avremmo dovuto soffrire, ma a differenza di San Sebastian non abbiamo concesso nulla. Abbiamo tenuto bene il campo e dovevamo sfruttare meglio le occasioni avute. Onore alla Real Sociedad che è un’ottima squadra”.

SORTEGGIO – “Chiaramente lo sapevamo che arrivando secondi il sorteggio sarà più difficile. Non voglio musi lunghi, ma sorrisi, perché abbiamo fatto un girone da imbattuti e ci qualifichiamo agli ottavi per il terzo anno di fila”.

OCCASIONI – “Secondo me abbiamo giocato con un avversario di valore e le occasioni migliori le ha avute l’Inter”.

SCELTE – “Ho fatto delle scelte che si valutano. Siamo a dicembre e dobbiamo arrivare a giugno. Lautaro e Barella sono due giocatori importantissimi che non avevano ancora tirato il fiato dalle nazionali. Stasera sono entrati e ci hanno dato una mano”.

SKY SPORT

REAL SOCIEDAD – “Sono molto difficili da affrontare, però siamo stati bravi perché non abbiamo concesso nulla a una squadra forte che ha fatto un ottimo girone come noi. Non abbiamo rischiato nulla e le occasioni migliori le abbiamo avute noi, ma non siamo riuscite a concretizzarle. Dispiace per il primo posto, ma è un grandissimo girone, da imbattuti, e arriviamo secondi per la differenza reti. Ora aspettiamo il sorteggio e alla Champions penseremo a febbraio”.

AMBIZIONI – “Dipenderà dal sorteggio, perché l’anno scorso arrivando secondi siamo arrivati in finale. Volevamo regalare una vittoria ai tifosi, ma allo stesso tempo abbiamo trovato un’ottima squadra contro, con una pressione tra le due più alte in Europa. Non abbiamo concesso nulla a una squadra che in Europa aveva sempre vinto nelle ultime trasferte”.

TURNOVER – “Perché non Thuram e Lautaro insieme? Siamo a dicembre e vogliamo arrivare a giugno nelle migliori condizioni. Ho cercato di alternare per far rifiatare qualcuno. Penso a Lautaro e Barella. Secondo me c’era l’esigenza di farli riposare. Sono soddisfatto di quanto fatto dalla squadra”.

SANCHEZ E ARNAUTOVIC – “Sanchez e Arnautovic ci stanno dando una mano. Al momento la loro condizione non può essere al 100% perché hanno giocato meno, ma cresceranno. Sono soddisfatto della loro prestazione di stasera”.