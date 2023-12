Fc Internazionale Real Sociedad, la carica di AS: «Un pareggio per il primato»

Stasera Inter e Real Sociedad si giocheranno il primato del gruppo D di Champions League: questo il titolo del giornale spagnolo AS

L’apertura del quotidiano sportivo spagnolo AS di oggi è dedicata alla delicata sfida di Champions League di stasera tra Inter e Real Sociedad. A San Siro si decreterà quale delle due squadre si qualificherà come prima nel girone D.

Il titolo di AS è: «Un punto per evitare la morte: alla Sociedad basta un pareggio in casa dell’Inter per qualificarsi come prima del girone». I baschi avranno infatti a disposizione due risultati su tre per il primo posto nel gruppo: la squadra di Inzaghi sarà invece obbligata a vincere.

L’articolo Inter Real Sociedad, la carica di AS: «Un pareggio per il primato» proviene da Inter News 24.