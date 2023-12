Fc Internazionale Real Sociedad, i voti di Lautaro: a Big Markus Thuram è mancato come l’ossigeno

Raggiunge la sufficienza Lautaro Martinez nelle sue pagelle dopo Inter Real Sociedad di ieri sera: i voti dell’argentino

Non ha giocato dall’inizio in Inter Real Sociedad di ieri sera, ma ha provato a dare una scossa alla propria squadra da subentrato. Questi i voti in pagella per Lautaro Martinez secondo i quotidiani sportivi italiani.

Gazzetta dello Sport: 6,5 – Proprio sicuri fosse necessario il turnover per lui? Va al tiro tre volte, tutte pericolose. È mancato a Thuram come l’ossigeno. È mancato a tutta l’Inter, in realtà.

Corriere dello Sport: 6 – La sua presenza diviene un riferimento per la squadra.

Tuttosport: 5,5

