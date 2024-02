Fc Internazionale, quell’ex tecnico svela: «Ora il Ac Milan può infastidire per lo Scudetto, ma solo se…» #Intervista

Pubblicità

Un ex tecnico di Serie A è intervenuto per parlare dell’Inter, il Milan ora può infastidire Inzaghi nella lotta Scudetto ma ecco in che modo

L’Inter deve mantenere il gap con gli avversari e (in qualità di squadra più forte) evitare incidenti di percorso sulla strada per lo scudetto. Questo, riassunto, è il pensiero di Serse Cosmi. L’ex tecnico di Serie A si è infatti espresso sulla lotta per il tricolore ed il momento (anche) di Milan e Juve.

INTER SCUDETTO – «Non è finita ma è parecchio compromessa la situazione della Juventus. Anzi, aggiungerei che la Juventus da adesso deve guardarsi dietro. Non per la qualificazione in Champions League ma deve guardarsi dal Milan, che adesso può diventare quella che può infastidire l’Inter per lo scudetto. Sempre teoricamente, perché l’Inter è la squadra che da inizio campionato gioca meglio ed è la più forte».

