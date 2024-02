Fc Internazionale, pure Tuttosport ti fa i complimenti: «Sembra il City di Guardiola» #Intervista

Pubblicità

L’Inter ha dominato nell’anticipo contro la Salernitana e pure Tuttosport fa i complimenti alla squadra di Simone Inzaghi

L’Inter ha convinto pure Tuttosport dopo la larga e dominata vittoria sulla Salernitana di ieri sera. «È l’Inter, sembra il Manchester City» scrive il quotidiano torinese nella sua edizione odierna.

Pubblicità

Pubblicità

IL COMMENTO – «Salernitana sotterrata già nel primo tempo, dieci punti di vantaggio sulla Juventus, il ritorno al gol di Lautaro e l’ottima prova di Dumfries, al rientro tra i titolari dopo 41 giorni (ultima gara dal 1′ agli atti, quella col Verona, 6 gennaio). Se doveva essere la prova generale in vista dell’Atletico – di scena sempre a San Siro martedì – la squadra allenata da Simone Inzaghi l’ha superata a pieni voti, con tanto di standing ovation e cori un po’ per tutti, in primis per l’allenatore, elogiato per la grande bellezza del gioco espresso in un primo tempo da spellarsi le mani. Perché, al di là della differenza di valori rispetto all’avversario, c’è modo e modo di vincere. E l’Inter – almeno fino a quando c’è stata partita – ha stretto sotto assedio gli avversari, li ha storditi con gli inserimenti degli esterni e le percussioni dei difensori centrali (come sa fare il City di Guardiola), ha governato un giro palla sempre elegante ed efficace segnando tre gol, colpendo un palo, una traversa e fallito un altro gol fatto con Lautaro (filtrante di Calhanoglu per Dumfries che ha regalato al capitano un rigore in movimento con il pallone però “masticato” dall’argentino)».

Pubblicità

L’articolo Inter, pure Tuttosport ti fa i complimenti: «Sembra il City di Guardiola» proviene da Inter News 24.