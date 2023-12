Fc Internazionale, proposta per Taremi: i dettagli

Non solo Zielinski, per l’estate Marotta e Ausilio si stanno muovendo anche per portare Taremi in nerazzurro

Per lui l’Inter è pronta a mettere sul piatto un triennale da 3,5 milioni a stagione: cifra lontana da quelle arabe, ma in cambio l’iraniano avrebbe la possibilità di immergersi in una nuova sfida e di continuare a giocare ad alti livelli. Lo scrive Tuttosport.

