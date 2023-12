Fc Internazionale Primavera, Di Maggio: «Abbiamo fatto una grande partita, meritavamo il secondo gol»

Inter Primavera, Di Maggio: «Abbiamo fatto una grande partita, meritavamo il secondo gol» Le parole del giocatore nerazzurro

Nel post gara di Inter Primavera-Milan, Luca Di Maggio, centrocampista nerazzurro, ha commentato il pareggio ai microfoni dei cronisti presenti:

«È stata una partita giocata molto bene, dove ci è mancato l’episodio per fare il 2-1, ma sono veramente fiero dei miei compagni, abbiamo fatto una grande partita. Ci è mancato solamente quel pizzico di fame per arrivare a fare il secondo gol, secondo me ce lo meritavamo. Nel primo tempo a livello di duelli potevamo fare meglio, ma anche dall’altra parte c’erano giocatori di livello importante. Credo che ce la siamo giocata al meglio, senza rimpianti. Il gol? In quei casi si mette la palla dentro forte, poi quello che succede succede. Sarr voleva prenderla, poi il caso ha voluto che segnassi io. Come ho segnato io poteva farlo qualcun altro, l’importante era portare il miglior risultato possibile a casa. La vittoria in campionato ci manca e sarebbe importante ritrovarla. Rispetto alle altre partite, dove secondo me siamo stati meno propositivi e abbiamo creato meno, oggi abbiamo creato tanto e non siamo riusciti a finalizzare per il secondo gol. Dispiace, c’è rammarico, si poteva vincere. Sono all’Inter da quando sono un bambino, tutti gli allenatori ti augurano di arrivare in Primavera. Questo gol per me è importante, ma ripeto, come posso segnare io l’importante è che la squadra vinca o che ottenga il miglior risultato possibile»

