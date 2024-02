Fc Internazionale, Presidente Zhang ha 2 obiettivi chiari: e per il ritorno in Italia…

Il presidente dell’Inter Steven Zhang ha ben chiari nella mente i 2 obiettivi da raggiungere nel prossimo futuro: i dettagli

Come si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il patron nerazzurro Steven Zhang ha gli obiettivi ben chiari.

Il primo è vedere i nerazzurri vincere lo scudetto, come ribadito in più occasioni attraverso telefonate, messaggi e post sui social (l’ultimo proprio dopo la vittoria con la Juve); il secondo è risolvere il rebus della scadenza del prestito di Oaktree che incombe minacciosa. Il ritorno di Steven in Italia avverrà solamente dopo aver completato in modo definitivo la questione aziendale, che è più urgente persino dello scudetto stesso. Infatti, il 20 maggio scade il termine per restituire oltre 350 milioni di dollari (275 più interessi) che sono stati prestati dal fondo americano Oaktree. Tuttavia, si saprà presto se il rifinanziamento del prestito, su cui Zhang sta lavorando senza sosta, avrà successo.

