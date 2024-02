Fc Internazionale, poca chiarezza sul futuro della società: ecco la circostanza

Il Presidente dell’Inter Zhang ha un obiettivo ben preciso, ecco cosa spera di realizzare entro fine febbraio il patron nerazzurro

Un desiderio anima la mente del presidente dell’Inter Steven Zhang. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il patron nerazzurro vorrebbe trovare un soggetto che potrebbe permettergli di saldare gli oltre 350 milioni al fondo americano. Questo, con la possibilità di garantirgli di conseguenza altro tempo a disposizione.

La speranza, per i nerazzurri, è di ricevere una risposta entro fine febbraio. Il conto alla rovescia segna meno due settimane.

