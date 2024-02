Fc Internazionale per la Giornata Mondiale VS il cancro infantile: l’inVS dei bambini con Carlos Augusto e Lautaro El Toro – NEWS

Pubblicità

Inter per la Giornata Mondiale contro il cancro infantile: l’iniziativa del club e l’incontro dei bambini con Carlos Augusto e Lautaro

Bellissima iniziativa dell’Inter che, in occasione della Giornata Mondiale contro il cancro infantile, ha fatto incontrato alcuni giovanissimi pazienti con Lautaro Martinez e Carlos Augusto ad Appiano Gentile.

Al capitano dei nerazzurri sono stati donati in regalo due palloni speciali personalizzati durante un progetto di arteterapia. Di seguito il comunicato del club nerazzurro.

Inter e Comitato Maria Letizia Verga ancora insieme nella Giornata Mondiale contro il cancro infantile. Ad Appiano Gentile due giovani pazienti hanno incontrato alcuni giocatori della prima squadra e consegnato al capitano Lautaro Martínez due palloni dipinti a mano, frutto del… pic.twitter.com/UmOB566e3X — Inter (@Inter) February 15, 2024

Fabiana e Edoardo, due giovani pazienti del Centro Maria Letizia Verga, hanno trascorso una giornata speciale a tinte nerazzurre insieme al loro medico, Marco Spinelli, oncoematologo pediatra, responsabile dell’area psicosociale.

Al Centro Sportivo Suning, hanno avuto l’occasione di consegnare al capitano dell’Inter, Lautaro Martínez, due palloni decorati dai bambini e dai ragazzi ricoverati nel reparto di oncoematologia pediatrica. I palloni, dipinti a mano, sono il risultato di un progetto di arteterapia, sostenuto dal Comitato Maria Letizia Verga insieme all’associazione ARTis, incentrato sul valore dello spirito di squadra: in una serie di passaggi da stanza a stanza, ogni paziente è stato invitato a decorare un esagono di un pallone da calcio, dando libero sfogo alla sua fantasia e alle sue capacità e facendo diventare quel piccolo pezzetto una finestra sulla sua immaginazione.

In occasione della visita, Fabiana ed Edoardo hanno avuto l’opportunità di conoscere e scattare qualche foto insieme ad alcuni giocatori e mister Simone Inzaghi. In questa giornata indimenticabile, Fabiana ha incontrato nuovamente l’esterno nerazzurro Carlos Augusto conosciuto nel mese di dicembre al Centro Maria Letizia Verga di Monza nel corso della tradizionale giornata che Inter dedica ai piccoli pazienti e al personale dei reparti di pediatria degli ospedali in occasione del Natale.

Da anni infatti Inter collabora con il Comitato Maria Letizia Verga seguendo in prima linea i progetti dell’associazione che dal 1979 ha per obiettivo il miglioramento della qualità complessiva della vita delle bambine e dei bambini colpiti da malattie ematoncologiche, con iniziative, inviti allo stadio e momenti in campo con la collaborazione di Inter Campus.

