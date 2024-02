Fc Internazionale, pazza idea: lo Seconda Stella può arrivare proprio in quella data! Sarebbe una goduria

Pubblicità

L’Inter accelera nella corsa scudetto, una pazza idea stuzzica i ragazzi di Simone Inzaghi, sarebbe un evento incredibile per i nerazzurri

L’Inter aumenta i giri del motore. I ragazzi di Simone Inzaghi sono reduci da un filotto di partite vissute a grande intensità e (spesso e volentieri) dominanti sul campo da gioco. Proprio per questo è necessario non perdere il ritmo intrapreso e continuare a macinare vittorie con costanza.

A tal proposito, una particolare idea, avrebbe iniziato a circolare dalle parti di Appiano Gentile. Parliamo non solo della vittoria dello Scudetto, bensì della data fissata per il trionfo. Dati alla mano infatti (al netto di posticipi e anticipi) questo potrebbe arrivare in occasione del derby col Milan del 21. Sarebbe un evento da segnare negli annali, oltre che una duplice goduria per i fan.

