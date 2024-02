Fc Internazionale, Pavard fa sognare: cosa è riuscito a fare il difensore

I tifosi dell’Inter si godono Benjamin Pavard: il difensore francese ha conquistato tutti e fatto dimenticare Skriniar

Pavard è già diventato idolo dei tifosi, il commento di Tuttosport su Skriniar.

CONQUISTA – «Ancora per qualche ora Benjamin Pavard sarà l’acquisto più caro dell’ultima estate nerazzurra. I 30 milioni più bonus investiti per strapparlo al Bayern Monaco, infatti, verranno superati ufficialmente nei prossimi giorni, visto che l’obbligo di riscatto per Davide Frattesi scatterà al verificarsi di determinate condizioni dopo la data odierna. Il centrocampista azzurro è stato preso in prestito oneroso a 6 milioni (bilanciato dalla cessione di Mulattieri al Sassuolo per la stessa cifra), con il riscatto fissato a 28 (più bonus). Dunque, 34 milioni complessivi che andranno a superare i 30 investiti per Pavard»

