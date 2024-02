Fc Internazionale, partitella in allenamento: ecco la squadra che ha vinto – NEWS

Pubblicità

L’Inter si Allena ad Appiano Gentile, ecco le foto della squadra che ha vinto la partitella in allenamento tra i calciatori nerazzurri

Sorrisi, spensieratezza e tantissima intensità. L’Inter si allena ad Appiano Gentile e anche nella seduta non rifiuta la competitività. Un esempio? La partitella in allenamento a cui si sono sottoposti i ragazzi di Simone Inzaghi come dimostrato dall’ultima immagine pubblicata dal club sul proprio profilo Instagram.

INTER – «Thuram are you in the winning team?»

