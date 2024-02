Fc Internazionale, occhio all’allegrata: la Vecchia Signora Juventina schiera malgrado non si al top

Inter Juve potrebbe vedere una mossa a sopresa di Massimiliano Allegri, il tecnico schiera quel giocatore malgrado non sia a meglio

Inter Juve è alle porte e le edizioni odierne dei quotidiani sportivi si prodigano ad individuare le possibili scelte di Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri per il big match di San Siro. Come riportato da Tuttosport in particolar modo, il tecnico della Vecchia Signora Massimiliano Allegri, potrebbe decidere di affidarsi ad Adrien Rabiot per la sfida contro i nerazzurri.

Una scelta dettata dalla fisicità che potrebbe regalargli quest’ultimo, ma sicuramente particolare se si considera che il centrocampista è reduce da ben due settimane di stop. Ricordiamo inoltre che si contano su meno delle dita di una mano gli allenamenti del francese col gruppo bianconero. Fino a questo momento il talento ha svolto quasi solo ed esclusivamente sedute differenziate.

L’articolo Inter, occhio all’allegrata: la Juve schiera malgrado non si al top proviene da Inter News 24.