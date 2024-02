Fc Internazionale, occhi sull’ASSO del Boca. In Argentina: “Attesa per l’proposta”

L’arrivo di Zielinski andrà a rinforzare ulteriormente il centrocampo dell’Inter nei prossimi mesi, ma i possibili colpi della dirigenza potrebbero non fermarsi qui. Infatti, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su un talentuoso centrocampista del Boca Juniors.

Come riportato dal sito argentino El Crack Deportivo, il presidente Roman Riquelme si aspetta di ricevere un’offerta dell’Inter nelle prossime settimane per Jabes Saralegui, centrocampista albiceleste classe 2003, entrato da poco nel giro della prima squadra.

Tuttavia, il giocatore sembra già essere diventato un punto fermo e il Boca ha grande considerazione di lui. Per portarlo in Europa, infatti, l’Inter sembra essere costretta a investire una cifra consistente: non meno di 15 milioni di euro.

L’opinione di Passione Inter

Il rapporto dell’Inter con i talenti che provengono dal calcio argentino è sempre molto stretto, ma è chiarp che nel caso di Saralegui le valutazioni da fare sarebbero diverse. Si tratta di un ragazzo con poche presenze tra i professionisti e la cifra richiesta per il suo cartellino rischia di essere un investimento troppo grande per le casse nerazzurre.