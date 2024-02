Fc Internazionale, numeri da record: solo due squadre come i Inter

Pubblicità

L’Inter sta vivendo uno splendido periodo di forma, come dimostrato dalle statistiche che la portano nell’élite d’Europa

Numeri impressionanti per l’Inter di Simone Inzaghi. Come evidenziato da calciomercato.com, i nerazzurri hanno conquistato 26 punti nelle ultime dieci partite grazie alle otto vittorie e ai due pareggi (e zero sconfitte).

Solamente il Paris Saint Germain e il Real Madrid hanno fatto esattamente come l’Inter. Alle loro spalle, in questa speciale classifica ci sono il Milan e la Juventus: le due squadre hanno totalizzato 24 punti proprio come Bayer Leverkusen, Liverpool e Bayern Monaco.

L’articolo Inter, numeri da record: solo due squadre come i nerazzurri proviene da Inter News 24.