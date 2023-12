Fc Internazionale, non sono previsti movimenti in attacco: a gennaio sarà fatta un’analisi

L’Inter non intende muoversi sul fronte offensivo a gennaio: cosa può accadere ai nerazzurri in vista del mercato invernale

Al momento l’Inter non sembra intenzionata a muoversi in attacco a gennaio. Molto però dipenderà dall’eventuale qualificazione in Coppa Italia e più in generale dall’andamento di gennaio.

Un ultimo punto, come scrive Tuttosport, verrà fatto dopo la Supercoppa, a meno che gli eventi non costringano la società ad affrettare i tempi e ad affondare il colpo per una quinta punta da mettere a disposizione di Simone Inzaghi.

Pubblicità

L’articolo Inter, non sono previsti movimenti in attacco: a gennaio sarà fatta un’analisi proviene da Inter News 24.