Fc Internazionale, nessun allarme per Frattesi: ecco quando tornerà in campo

Non destano preoccupazione le condizioni del centrocampista dell’Inter Davide Frattesi, che va verso il recupero: le ultime

L’Inter riceve notizie più che rassicuranti riguardo Davide Frattesi.

Sebbene infortunato al retto femorale della coscia destra e costretto a saltare il prossimo match contro la Roma, le sue condizioni stanno migliorando rapidamente. Secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista nerazzurro potrebbe essere disponibile già per la partita contro la Salernitana e tornare in campo in tempo per l’importante ottavo di andata di Champions League contro l’Atletico Madrid.

L’articolo Inter, nessun allarme per Frattesi: ecco quando tornerà in campo proviene da Inter News 24.