Fc Internazionale, Mr Max Allegri in emergenza per Juve-Frosinone: out questi sei big

24 Feb 2024, 22:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’Internazionale guarda il rivale per lo scudetto Allegri, verso Juve-Frosinone però, il tecnico dovrà fare a meno di questi sei calciatori

L’Internazionale guarda il rivale per lo scudetto Massimiliano Allegri, verso Juventus-Frosinone però, il tecnico dovrà fare a meno di questi sei calciatori

Continua la lotta scudetto. Anche se l’Internazionale ha accumulato dei punti di vantaggio sulle inseguitrici, continua a guardare con attenzione le squadre sotto di lei. Domani, ad esempio, sarà il turno di Juve-Frosinone e proprio per l’occasione la squadra di Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di sei calciatori.

Pubblicità

Di chi parliamo? Del capitano bianconero Danilo, così come dei lungodegenti Kean, Perin e De Sciglio e, naturalmente, agli squalificati Pogba e Fagioli. Ce la fa invece Alex Sandro, che non si unisce ai prima citati sei compagni out.

L’articolo Internazionale, Allegri in emergenza per Juve-Frosinone: out questi sei big proviene da Internazionale News 24.