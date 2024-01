Fc Internazionale, Mister Inzaghi ritrova un titolare per la Vecchia Signora Juventina: le NEWS verso il match

Inzaghi ha fatto riposare Dimarco contro la Fiorentina. L’esterno tornerà tra i titolari con la Juve

L’Inter, nel match con la Juve, si affiderà ai fedelissimi di Inzaghi. Come rivelato da Sky Sport, sulla sinistra ci sarà il ritorno di Dimarco che contro la Fiorentina aveva riposato.

Dunque, i nerazzurri ritroveranno un sacco di pedine improntati visto che Barella e Calhanoglu hanno scontato il turno di squalifica. Inzaghi arriva al Derby d’Italia con tutta la rosa ad eccezione di Cuadrado fermo ai box dopo l’operazione al tendine di Achille.

