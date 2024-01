Fc Internazionale, Mister Inzaghi può dire addio a fine stagione: il motivo

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi potrebbe dare le dimissioni alla fine della stagione in corso: ecco in quale eventualità

Il Corriere della Sera analizza la situazione degli allenatori in vista della prossima stagione. Nonostante al momento Simone Inzaghi non sia a rischio, secondo il quotidiano, non è considerato inamovibile per l‘Inter.

La permanenza di Inzaghi a San Siro potrebbe essere messa in discussione se dovesse sfumare lo scudetto. Analogamente, Max Allegri potrebbe decidere di lasciare anticipatamente la Juventus. Se per i bianconeri emerge il nome di Palladino, al momento non sono stati indicati possibili successori per l’Inter nel futuro prossimo.

