Fc Internazionale, Mister Inzaghi non ci dorme la notte: A Istanbul poteva andare diversamente

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha un dubbio che lo tormenta, e che riguarda il nerazzurro Mkhitaryan: in vista della Roma…

La prossima partita Roma Inter segnerà il quarto incontro da ex per Henrikh Mkhitaryan, molto probabilmente in campo dall’inizio considerando che Inzaghi non altererà il centrocampo che ha sconfitto la Juventus la scorsa domenica.

L’eventuale vittoria dello Scudetto con l’Inter “sarebbe un modo per cancellare l’amarezza della sconfitta in finale con il Manchester City. A Istanbul, tra l’altro, è arrivato dopo aver superato un infortunio muscolare, giocando solo 6′. Inzaghi si chiede ancora come sarebbe andata se fosse stato in campo dall’inizio…“

L’articolo Inter, Inzaghi non ci dorme la notte: A Istanbul poteva andare diversamente proviene da Inter News 24.