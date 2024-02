Fc Internazionale, Mister Inzaghi ha fatto una richiesta alla squadra in vista della Salernitana

Pubblicità

Con il match con la Salernitana calendarizzato a oggi 16 febbraio, Inzaghi ha fatto una richiesta specifica alla sua Inter: i dettagli

L’obiettivo principale di Inzaghi, invista del match tra Inter e Salernitana, è di limitare al massimo i rischi, evitando le trappole nascoste, poiché il tecnico non sottovaluta l’incognita sfida contro la compagine amaranto di Liverani.

Pubblicità

Inoltre, considerando che la caduta della Juventus in casa ha consolidato il loro primato in classifica durante la settimana, il tecnico ha richiesto concentrazione massima, non intendendo concedere alcun calo di tensione dovuto alle distrazioni.

Pubblicità

L’articolo Inter, Inzaghi ha fatto una richiesta alla squadra in vista della Salernitana proviene da Inter News 24.