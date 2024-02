Fc Internazionale, Mister Inzaghi ha deciso la formazione: con la Vecchia Signora Juventina un solo dubbio

Inzaghi ha deciso la probabile formazione da schierare contro la Juve, un solo ed unico ballottaggio per il tecnico nerazzurro

L’Inter di Simone Inzaghi è pronta. Come riportato stamane da La Gazzetta dello Sport, il tecnico ha già in mente la probabile formazione da schierare contro i bianconeri a San Siro.

Sommer tra i pali sarà difeso da Pavard, Acerbi e Bastoni. Barella e Calhanoglu tornano in mediana con Mkhitaryan. Dimarco sulla fascia sinistra, mentre in attacco la coppia Lautaro Martinez-Thuram. Un solo ballottaggio quindi, sulla corsia di destra dove ad ora Darmian sembra in vantaggio su Dumfries.

