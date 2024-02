Fc Internazionale, Mister Inzaghi ha concesso un giorno di riposo: il programma

Pubblicità

Simone Inzaghi ha concesso all’Inter un giorno di riposo dopo la vittoria arrivata nella sfida Champions contro l’Atletico

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha concesso un giorno di riposo alla propria squadra dopo la vittoria contro l’Atletico Madrid.

Pubblicità

Pubblicità

Come riferito da Sky Sport, i nerazzurri torneranno ad allenarsi domani mattina in vista della partita di campionato contro il Lecce, in programma domenica alle 18.

Pubblicità

L’articolo Inter, Inzaghi ha concesso un giorno di riposo: il programma proviene da Inter News 24.