Fc Internazionale, Mister Inzaghi e la continuità: al Maradona con pochi dubbi

Simone Inzaghi non dovrebbe avere molti dubbi in vista della sfida del Maradona contro il Napoli.

La squadra si è parzialmente riposata nella trasferta del Da Luz in Champions, eccezion fatta per De Vrij, uscito soltanto nella ripresa, e Acerbi. Contro gli azzurri il tecnico dell‘Inter metterà in campo lo stesso undici visto a Torino. Lautaro e Thuram tornano dal 1′ con Dimarco sulla sinistra e il recuperato Dumfries sulla destra. Straordinari in difesa per l’olandese, capitano col Benfica, e lo stesso Acerbi. Darmian arretra come braccetto. Cahla, Mkhi e Barella in mezzo al campo.

INTER (3-5-2): Sommer, Darmian, De Vrij, Acerbi, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

