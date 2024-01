Fc Internazionale, Marchetti: «Per i tifosi Inter poteva essere un anno storico» #Intervista

Luca Marchetti si è espresso a proposito del 2023 dell’Inter e del percorso della squadra, rivolgendosi ai tifosi

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Luca Marchetti si rivolge ai tifosi dell’Inter, tracciando un bilancio del 2023 della squadra.

LE PAROLE- «Tra i tifosi che non devono essere contenti del 2023 ci sono sicuramente quelli della Roma, che hanno perso immeritatamente una finale una finale europea, e quelli del Milan, che si sono ritrovati in grande difficoltà. Per l’Inter poteva essere stato un anno storico, ma non lo è stato per il gol di Rodri. È la squadra che nell’anno solare è cresciuta di più e che ha ottenuto più punti. Il Napoli invece deve salvare la prima parte dell’anno, perché nella seconda le difficoltà sono state talmente evidenti da portare De Laurentiis a chiedere scusa. Va detto che anche i giocatori hanno fatto molto meno rispetto alla passata stagione. La situazione a Napoli è complessa, con Mazzarri che a ricompattato l’ambiente ma non la squadra. Il Napoli paradossalmente ha fatto più brutta figura contro le piccole che non contro le big».

