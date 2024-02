Fc Internazionale, maglia speciale VS la Roma: servirà il traduttore

Pubblicità

L’Inter si appresta a sfoggiare una speciale divisa in onore del Capodanno cinese nel match contro la Roma

L’Inter sfoggerà una maglia a edizione limitata con i nomi dei calciatori scritti in caratteri cinesi – come si legge su Gazzetta.it – nella trasferta all’Olimpico contro la Roma dell’ex Lukaku. Per celebrare l’anno del drago i nerazzurri indosseranno una maglia con caratteri in cinese, servirà dunque…il traduttore.

Non la prima volta per la società nerazzurra, anche se fino a questo momento la divisa da trasferta non era ancora stata indossata dai calciatori.

