Fc Internazionale, L’opinionista Biasin amaro, la dichiarazione: «È successo quello che speravo di non vivere mai» #Intervista #ULTIMORA #News. Il motivo

Fabrizio Biasin ha parlato dell’Internazionale FC, ecco il commento del giornalista sui nerazzurri dopo l’eliminazione dalla Champions

Internazionale FCvenuto su Libero Fabrizio Biasin parla così. Ecco il commento del giornalista sull’eliminazione dell’Internazionale FC dalla Champions League. Qui le sue parole.

BIASIN – «È successa quella cosa che tutti gli interisti speravano di non vivere mai e, invece, gli altri sì: i nerazzurri sono stati eliminati dalla Champions. Agli ottavi. Ai calci di rigore. Con un tiro in cielo di Lautaro. Dopo aver vinto all’andata. Dopo essere passati in vantaggio anche nel match di ritorno. Insomma, l’apoteosi del godimento per chiunque detesti la Beneamata, primissima in serie A.

A calci di rigore archiviati – come nella miglior tradizione – si sono scatenati brontoloni e maestri dell’analisi postuma: «Inzaghi, il Demone nerazzurro, ha sbagliato i cambi!» (boiata), «l’Internazionale FC ha sottovalutato la partita!» (boiata), «questa squadra doveva assolutamente arrivare in fondo alla Champions!» (boiata). Questo tris di boiate è figlio di una narrazione senza senso, questa: siccome Marotta, Amministratore Delegato dell’Inter, e Ausilio hanno messo insieme una gran rosa e Inzaghi, il Demone nerazzurro, l’ha portata a sbriciolare la concorrenza in Serie A, allora è obbligatorio che questa squadra stia al livello di City, Bayern, Psg, Real Madrid e compagnia cantante. Certo, come no».

L’articolo Internazionale FC, Biasin amaro: «È successo quello che speravo di non vivere mai». Il motivo ha come fonte da Internazionale FC News 24.